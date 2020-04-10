Tokyo 2020 CEO’su Toshiro Muto: ‘2021 dedik ama…’

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle 2021’e ertelenirken Tokyo 2020 CEO’su Toshiro Muto hazırlıklarına başladıklarını ve şartlar elverdiği sürece çalışmaların tüm hızıyla yeni başlangıç tarihi olan 23 Temmuz 2021’e hazır olunması için devam ettiğini ifade etti.

Bir basın toplantısı düzenleyen Muto, hazırlıkların sürmesine rağmen “Kimsenin gelecek temmuz ayına kadar virüsün kontrol altına alınıp alınmayacağını söyleyebileceğini düşünmüyorum. Biz de kesinlikle bu konuda size net bir cevap verebilecek konumda değiliz” dedi.

“Ancak artık oyunları bir yıl sonraya ertelemeye karar verdik ve bu yüzden yapabileceğimiz tek şey bir yıllık bu sürede oyunların başlaması için hazırlıklarımızı tamamlamak” diyen Muto, IOC Başkanı Thomas Bach’ın mayıs ayında yapılması planlanan Japonya seyahatinin de uçuş yasakları ve sağlık önlemleri nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

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Japonya’da OHAL ilan edildi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, salı günü ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. Asya ülkesinde şu zamana kadar devlet kanalı NHK’e göre 6 binin üzerinde vaka tespit edildi ve 112 kişi hayatını kaybetti.