Ronaldo ev değiştirdi

İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, liglerin corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından ülkesinde karantinaya girmişti. Sevgilisi Georgina Rodriguez, çocukları, kardeşleri ve hastaneden çıkan annesi ile birlikte Madeira’da okyanus manzaralı 7 katlı kendi malikanesinde kalmaya başlayan Ronaldo’nun, başka bir ev kiraladığı öğrenildi.

Kendi evinden çıkan ve Madeira’da lüks bir villa kiralayan Ronaldo, karantina günlerinin kalanını burada geçirmeye başladı. Portekiz’de yayın yapan Correio da Manha’da yer alan habere göre iki katlı yeni villasına haftalık 4 bin Euro ödeyen Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarını da yanına aldı.

Canican isimli balıkçı kasabasında, okyanusa yakın bir konumda bulunan villanın 7 yatak odası, geniş bir oturma salonu, televizyon odası, palmiye ağaçlarıyla dolu kocaman bir bahçesi, büyük bir yüzme havuzu, okyanus manzarası, özel plajı, ve oyun odası bulunuyor.

Bir kaynağın, Correio da Manha’ya yaptığı açıklamada “Ronaldo’nun dört duvar arasından sıyrılıp, kendisine biraz daha alan yaratabildiği bir eve ihtiyacı vardı. Burada oldukça korunaklı bir şekilde bahçede zaman geçirebiliyor, ayrıca evinin önündeki sakin sokakta yürüyebiliyor. Antrenmanlarına devam edebilmesi için de yeni ev çok daha müsait” dedi.