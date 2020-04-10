Ronaldinho arkasında gözü yaşlı mahkumlar bıraktı!

Paraguay’da sahte pasaport kullanması sebebiyle tutuklanarak cezaevine atılan efsane futbolcu Ronaldinho, kardeşi Roberto’yla birlikte bu hafta itibarıyla ev hapsine gönderildi.

İkilinin kişi başı 650 bin pound ödedikleri kefaletin ardından 6 aylık hapis cezaları ev hapsine çevrilmişti.

Cezaevinde oynadığı futbol turnuvasında takımını şampiyon yapan Brezilyalı eski süper yıldızın dışarı çıkıyor olması, hapishanedeki arkadaşlarını bir hayli üzdü. Tutuklular Ronaldinho için sürpriz bir veda barbeküsü hazırladı.

ESPN Brezilya’ya göre, müjdeli haberi aldıktan sonra hapishanedeki arkadaşlarına veda etmeye dönen ikiliyi bir barbekü karşıladı. Gelen raporlara göre birçok mahkum göz yaşlarına hakim olamadı. Ronaldinho ve Roberto, Brezilya’ya dönmeden bir kez daha hapishaneye uğrayıp arkadaşlarına son bir kez veda edeceklerini söyledi.

İkili ev hapsine dördüncü başvurularında geçse de Brezilya’ya dönüşleri corona salgını sebebiyle bir süre daha askıda kalabilir.

40 yaşındaki eski Barcalı hapishanedeki futbol turnuvasıyla herkesin bir kez daha sevgilisi olmayı başarmış ve tüm ilgiyi üzerine toplamıştı.