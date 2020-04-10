Roberto Carlos’un kariyerini neredeyse bitiren hoca!

Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos, bugün 47. yaş gününü kutluyor. 2007 senesinde Fenerbahçe’ye transfer olarak ülkemizde de forma giyen Carlos’un ulusal takımlar seviyesinde de eşsiz bir kariyeri bulunuyor.

Tartışmalarda tarihin en sol beki olarak gösterilen futbolcu, Real Madrid’le en çok maça çıkan yabancı oyuncu olarak tarihte yer alıyor. Belki de bu başarıların büyük bir bölümüne sebep olan kişiye, Brezilyalı yıldız teşekkür etmeli: Roy Hodgson.

1995 senesinde Massimo Moratti, Inter’in başkanlık koltuğuna oturarak takımın başına İngiliz Roy Hodgson’ı getirdi. Moratti’nin İtalyan takımına yaptığı ilk transferler Javier Zanetti, Paul Ince ve Palmeiras’lı genç Roberto Carlos olmuştu. Carlos ilk maçlarında sol kanatta gösterişli bir performans göstermesine karşın takım beklenen sonuçları alamıyordu.

“Beni orta sahanın merkezinde oynatmaya başladı ve mahvetti. Milli takımda görev alamaz olmuştum. Öyle ki, 1997’deki Copa America’da forma giyemedim” diyen Carlos, taraftarların kendisini sevdiğini hatırlatıyor. Ancak Hodgson’a göre Brezilyalı yıldız sol bekte oynamak için fazla disiplinsiz bir oyuncuydu. Onun yerine İtalyan Felice Centofanti’ye sol bekte görev veriyordu. Fakat Centofanti, yıllar sonra ancak bir televizyon komedyeni olarak hatırlanabilecekti.

En sonunda transferini istediğini söyleyen Carlos, “Moratti’ye gittim ve bunun böyle devam edemeyeceğini söyledim. Transfer olmak istiyordum ve o sırada Fabio Capello ortaya çıktı. Real Madrid’in başındaydı ve oraya transfer oldum. Hayatımdaki en önemli hocadır” diyerek kariyerini özetliyor.