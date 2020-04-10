Planı suya düştü! Dövüşler için ada kapatmıştı!

Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları (MMA) organizasyonu UFC, corona virüsü nedeniyle uçuş yasağı bulunan ABD’de yapılamayan maçlar için ilginç bir çözüm bulmuştu. UFC Başkanı Dana White, 18 Nisan'da organizasyonları yeniden başlatmak için ada kiralamıştı. Ancak Dana White’ın bu planı, yayıncı kuruluştan gelen “Corona virüsü tehdidi sona erene kadar bu planı erteleyelim” önerisi sonrası boşa çıktı.

İlk günden bu yana corona virüsü ile büyük bir savaş verildiğini belirten Dana White, ESPN’e yaptığı açıklamada “Hem yayıncı kuruluştan hem de ortağımızdan organizasyonun ertelenmesi ile ilgili talepler geldi. Maçların 18 Nisan’da yapılmasına sıcak bakmıyorlar. Bu nedenle erteleme kararı almak zorunda kaldık” dedi.

ABD vatandaşı olmayan bazı dövüşçülerin ABD’ye gelmesinin mümkün olmadığını belirten Dana White, bu sebeple uluslararası dövüşçüler için bir özel ada “kapattıklarını”, özel uçaklarla yabancı sporcuları bu adaya getirip müsabakaları burada yapacaklarını ifade etmişti.

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