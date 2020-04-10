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Sözcü

Ne yaptın Ronaldo! Karantinayı delip gizlice…

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, corona virüsü tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı.

14:12 -
Haberler Futbol
Ne yaptın Ronaldo! Karantinayı delip gizlice…

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional’ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum’da antrenman yaptı.

Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti.

Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo’nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.

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Corona karantina ronaldo
Son güncelleme: 14:13 10.04.2020