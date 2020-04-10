Messi’den Ronaldinho yalanlaması

Corona virüsü nedeniyle yeşil sahalarda futbolcular ter dökmemesine rağmen Lionel Messi attığı gollerle değil, bu kez hakkında çıkan haberlerle gündem olmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabı Instagram’dan bir ‘Hikaye’ paylaşarak hakkında çıkan iki haberi yalanladı: Transfer ve Ronaldinho…

‘Yalan haber’ yazarak paylaşımda bulunan Messi, Ronaldinho’nun Paraguay’daki hapishaneden çıkmasını sağlayan 1.6 milyon Euro’luk kefalet parasını ödediğine dair haberin gerçek olmadığını belirtti.

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Ayrıca Messi, Barcelona’dan ayrıldıktan sonra Serie A ekibi Inter’e ya da Arjantin’in Newell’s Old Boys takımına gideceğine dair haberlerin de yalan olduğunu “Çok şükür bunlara kimse inanmıyor” diyerek paylaştı. Messi’nin kulüp yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.