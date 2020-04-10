Maaş indirimini kabul etmediği için kovulmuştu! Kulübü dava etti

Corona virüsü salgını nedeniyle İsviçre’de liglere ara verilirken, Sion Başkanı Christian Constantin, futbolculardan maaşlarında indirime gitmeleri talebinden bulunmuştu. Bu talebi kabul etmeyen dokuz futbolcunun ise sözleşmesini feshetmişti. Bu futbolcuların arasında yer alan bir dönem ülkemizde Antalyaspor forması da giymiş olan İsviçreli futbolcu Johan Djourou, bu kararı mahkemeye taşıdı.

Sion’u mahkemeye veren Johan Djourou, İsviçre’de yayınlanan Le Nouvelliste’ye yaptığı açıklamada amacının tazminat almak ya da takıma geri dönmek olmadığını söyledi. Yapılanın haksızlık olduğunu belirten Johan Djourou “Amacım bu yanlışı mahkemede düzeltmek… Ben ve takım arkadaşlarım para peşinde koşan kişiler değiliz. Mahkemede kazandığım tazminatı hayır kurumuna bağışlayacağım” dedi.

Kulüpten gönderilen diğer sekiz futbolcunun da mahkeme yoluna gidebileceği belirtiliyor.

DOKUZ İSİM KABUL ETMEMİŞTİ

İsviçre’de maçların oynanmayacak olması nedeniyle Sion Başkanı Christian Constantin, futbolculara maaşlarında indirime gitmelerini talep eden bir mesaj gönderdi. Bu talebi, Christian Zock, Alex Song, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Birama Ndoye, Johan Djourou, Mikaël Facchinetti ve Seydou Doumbia dışında bütün futbolcular kabul etti.

Başkan Constantin, maaş indirimini kabul etmeyen dokuz futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshetti.

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