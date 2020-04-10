Liverpool’un efsanesi Kenny Dalglish’in corona testi pozitif çıktı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un efsane ismi Kenny Dalglish’in corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Liverpool’dan yapılan açıklamada, damar yolu enfeksiyonuyla ilgili bir konu için hastaneye giden 69 yaşındaki efsane, kontrol amacıyla corona virüsü testine sokuldu. Hiçbir hastalık belirtisi göstermemesine rağmen efsane futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Dalglish’in ailesi “Beklenmedik şekilde test sonucu pozitif çıktı ancak asemptomatik durumda” ifadelerini kullanarak efsane futbolcunun iyi durumda olduğu belirtildi.

Dalglish’in hastaneye gitmeden önce gönüllü olarak kendisini karantinaya aldığı ve uzun süredir evinden çıkmadığı öğrenildi.

Aileden yapılan açıklamada, Kenny Dalglish’in en kısa sürede eve dönmeyi istediği ve son durumu hakkında kısa süre içinde yeniden bilgilendirilme yapılacağı ifade edildi.