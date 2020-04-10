Ligue 1 ve Ligue 2 için yol haritası çizildi! Yeni sezonun başlangıç tarihi

13 Mart tarihinde süresiz askıya alınan Fransa Ligue 1 ve Ligue 2’nin geleceği hakkında yapılan toplantıda kritik bir karar alındı.

Guingamp Başkanı Bertrand Desplat’ın başkanlığında yapılan görüşmenin sonucunda LFP (Fransa Profesyonel Futbol Ligi), 2020-21 sezonunun başlaması için en uygun tarihi belirledi.

Ligue 2’nin başlangıcı için 22 Ağustos, Ligue 1 için 23 Ağustos tarihleri uygun bulunurken, corona virüsünün (Covid-19) yayılışı ve UEFA’nın uluslararası turnuvalar için belirleyeceği maç takvimine göre değişiklikler yapılabileceği belirtildi. Guingamp Başkanı Desplat yaptığı açıklamada, krizi sona erdirmek için taslak bir senaryo belirlediklerini ifade etti.

Normal takvime göre 7 Ağustos’ta başlaması planlanan Ligue 1’i iki hafta erteleyen LFP yönetiminin, 2020-2024 yılları arasında ana yayıncı olan Mediapro’dan gelecek ilk taksitleri tehlikeye atmamak için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

İspanyol grubu Mediapro, Ligue 1 için yıllık 780 milyon Euro, Canal+ ise yılda 330 milyon Euro veriyor. Ligue 2 yayıancıları Mediapro 34 milyon Euro, beIN Sports ise 30 milyon Euro ödeme yapıyor.

MEVCUT SEZON İÇİN SENARYO NE OLACAK?

28. haftada askıya alınan maçların ne zaman bitirileceği konusunda da bir takvim hazırlayan LFP yönetimi, Ligue 1’i 25 Temmuz’da, Ligue 2’yi ise 17 Temmuz’da sonlandırmayı planlıyor.

Avrupa’da corona salgınından İtalya ve İspanya’dan sonra en fazla etkilenen ülke olan Fransa’da son 24 saatte 987 kişi daha corona yüzünden hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı 13 bin 197'ye çıktı. Bu sayı Fransayı dünyadaki en çok ölüm yaşanan 4. ülke konumuna getirdi.