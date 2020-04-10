Jerry Stackhouse: Michael Jordan’la oynamak hayal kırıklığıydı, ona olan saygımı yitirdim

Michael Jordan hala birçoklarına göre basketbolu oynamış en iyi oyuncu olarak gösteriliyor. Doğal olarak oyunu oynamış veya halihazırda oynayan sporcuların çoğu kendisiyle aynı takımda oynamanın hayalini kuruyordu.

Ancak MJ’in 2001 senesinde emekliliğinden dönerek Washington Wizards’a imza attığı sürede kendisiyle aynı formayı paylaşmış Jerry Stackhouse, aynı fikirde değil.

Geçtiğimiz günlerde Adrian Wojnarowski’nin podcast yayınına katılan eski yıldız, Wizards sürecinin kendisi adına büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

O dönemde henüz Detroit Pistons’tan, Washington Wizards’a yeni takas olan Stackhouse, “5 senedir Pistons’taydım ve bir amaç doğrultusunda ilerliyorduk. 2002’de Wizards’a takas olduğumda Jordan oradaydı ve çok heyecanlanmıştım. Ancak idolümle oynamak çok zordu çünkü ondan daha iyiydim” dedi.

Pistons’taki son iki sezonunda 29,8 ve 21,4 sayı ortalamalarıyla oynayan Stackhouse, sezona başladıklarında hücumun kendisi üzerinden döndüğünü ancak Jordan’ın daha fazla top kullanmak istemesi sebebiyle bundan kısa süre içinde vazgeçtiklerini hatırlattı.

40 yaşını doldurmaya kısa bir süre kalan Majesteleri’nin aksine kariyerinin zirvesinde olan Stackhouse, “Koçumuz Doug Collins’ti. Doug’ı çok severim fakat iyi başlayan sezonumuzda Jordan’ın Chicago Bulls’ta yakaladığı bazı anları tekrarlayabileceğini ummuştu. Kısacası bir süre sonra Jordan ne isterse onu yapıyorduk. Daha fazla postta oynamak istiyordu. Ona ciddi anlamda saygı duyuyordum. Yaşananlar sebebiyle bu saygım zedelendi diyebilirim” şeklinde konuştu.

Michael Jordan 6 şampiyonluk kazandığı Chicago Bulls’tan 1998 senesinde ikinci kez emekli olmasının ardından 2001 senesinde ikinci kez emeklilikten dönerek Washington Wizards’a imza atmıştı.