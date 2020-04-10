Işıl Reçber müjdeli haberi verdi: Rüştü Reçber’in testi negatif çıktı

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve bir süre hastanede tedavi gören Rüştü Reçber, geçen gün taburcu edilmişti. Unutulmaz kalecinin eşi Işıl Reçber tüm bu süreçte Rüştü’nün sevenlerini bilgilendirirken yeni bir paylaşımda bulundu.

Müjdeli haberi veren Işıl Reçber, eşi Rüştü’nün yeni corona virüsü testinin negatif çıktığını paylaştı. Hastalık süreciyle ilgili bilgiler de veren Işıl Reçber, Rüştü’nün kanının antikor olarak kullanılabileceğini de açıkladı.

Reçber’in paylaşımında, “Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi iyileşen hastaların kanıyla yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah” ifadeleri yer aldı.

İşte Işıl Reçber’in paylaşımı: