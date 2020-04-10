Hagi mi Alex mi? Cenk Tosun o soruya cevap verdi…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli yıldız Cenk Tosun sosyal medya hesabından takipçileriyle buluştu. Yıldız futbolcu Instagram üzerinden katıldığı canlı yayında hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Corona virüsü nedeniyle bir çok yıldız gibi evinde bulunan ve ‘Evde Kal’ çağrılarına uyan milli futbolcu hayranlarının iyi vakit geçirmesi için bir canlı yayın başlattı.

Sakatlığı ile ilgili merak edilen soruları da yanıtlayan Cenk “Ayağım gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Dün ameliyattan sonra 1 ay oldu. Allah’a şükür iyi gidiyor. 6-7 ay sürecek gibi görünüyor. Hala zorlanıyorum ama biraz basabiliyorum artık. 4 hafta hiç bastırtmadılar. Şu anda yüzde 50 basabiliyorum ayağımı” ifadelerini kullandı.

‘ALEX’E KARŞI OYNADIĞIM İÇİN…’

Sahalara dönüşünün 6 ila 7 ayı bulacağını söyleyen Tosun, kendisinin sıkı bir takipçisinden gelen ‘Hagi mi Alex mi?’ sorusuna da cevap verdi. Tercihinin Alex’ten yana olduğunu belirten Cenk şu ifadeleri kullandı: ”Alex’e karşı oynadığım için mi, gollerini daha çok izlediğim için mi, bana Alex gibi geliyor ama benden yaşça büyük olanlar Hagi diyor. Sosa mı Talisca mı deyince Sosa, Messi mi Ronaldo mu deyince, bence Ronaldo”

‘BENFİCA’YA ATTIĞIM GOL UNUTULMAZ’

Attığı goller arasında unutamadığı golü sorulan Cenk Tosun, “En sevdiğim ve unutamadığım gol, Benfica maçındaki gol diyebilirim. Hem anlamı yüksekti, hem de güzellik açısından güzel bir goldü” dedi.