Galatasaraylı yönetici açıkladı! Voleybolda gelecek sezon tüm oyuncular Türk olacak!

Galatasaray’da voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel Twitter hesabından flaş bir açıklamada bulundu.

Böke, Galatasaray’ın voleybol takımlarının gelecek sezon sadece Türk oyunculardan oluşacağını açıkladı.

Voleybolda gündeme damga vuran paylaşımda “Galatasaray Voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, Aslan ruhu ile oynayacağız. He şimdi bunu not edip seneye karşıma çıkaracaklara… Sözleşmesi devam eden bir yabancımız var, onunla da konuşacağım. #EvdeKal bitecek bu salgın” ifadelerini kullandı.