Corona sonrası Fransız Devrimi!

Corona virüsünün futbolu vurmasının ardından ligler, çeşitli tedbir önlemlerini devreye sokarken ilk ciddi adım Fransa'dan geldi. Geçen sezon toplam 150 milyon Euro eksi veren, bu sezon da corona virüsün ardından naklen yayın kuruluşları Canal+ ve beIN Sports'tan ödemeleri alamayan Ligue 1 ve Ligue 2'de masaya oturan başkanlar ile futbolcular anlaşmaya vardı. Buna göre oyuncular, geçici süre maaşlarının düşürülmesini kabul etti.

10 BİN EURO ALTI KAPSAM DIŞI

Futbolcular, naklen yayın parası ödenince geri almak kaydıyla, maaşlarının bir bölümünden feragat etti. Oyuncular Birliği Başkanı Philippe Piat, “Futbolcular, olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak öncelikle nisan ayı maaşlarının gerektiğinde kalan aylardaki maaşlarının bir bölümünü, yaşaması gereken kulüplerin kullanmasına izin verdi” dedi. Aylık 10 bin Euro'dan az kazanan futbolcular ise bu uygulamadan muaf tutuldu.

ÇOK KAZANANDAN YÜZDE 50

Anlaşmayla aylık 10-20 bin Euro kazananlardan yüzde 20, 20-50 bin Euro gelirden yüzde 30, 50-100 bin Euro arasından yüzde 40, aylık 100 bin Euro ve üzeri alanlardan yüzde 50 kesinti yapılacak. Açıklamada hiçbir futbolcunun bu anlaşmaya yasalar gereği zorlanamayacağı ve gönüllü olarak indirimi kabul ettiği belirtildi. Aralarında PSG'nin sahibi Nasser Al-Khalifi'nin de bulunduğu komisyon ise naklen yayın konusunu çözmek için çalışıyor.