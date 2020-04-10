Formula 1’de Renault, İngiltere’deki personelinin çoğunluğunu ücretsiz izne çıkardı

Formula 1 takımları da corona virüsünün yaratması muhtemel ekonomik kriz için önlem almaya devam ederken son olarak Renault, cuma günü yaptığı açıklamada, Enstone’daki personelinin çoğunun ücretsiz izne çıkarıldığını duyurdu.

İngiltere’de hükümet desteğinin maksimum 2500 Pound’un yüzde 80’i ile sınırlı olmasına rağmen Renault, her zamanki maaşlarının %80’ini kazandıklarından emin olmak için tüm personelin maaşlarını destekleyecek.

Fransız otomobil üreticisi tarafından yayınlanan açıklamada, “Renault Sport Racing, İngiliz hükümeti tarafından hazırlanan programa başvurma kararı aldı. 1 Nisan itibariyle, Enstone personelinin büyük çoğunluğu 31 Mayıs’a kadar ücretsiz izne çıkarıldı. Bu, durumun gelişimine bağlı olarak gözden geçirilecek. Ayrıca, tüm ekip üyeleri için gerçek maaşlarının en az %80’ini garanti etmek adına hükümet tarafından tahsis edilen miktarın desteklenmesi kabul edildi. Yönetim de dahil olmak üzere aktif çalışanların maaşları aynı oranlarda azalacak” ifadeleri yer aldı.

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Ücretsiz izne giden ilk motor üreticisi Renault oldu

Britanya merkezli McLaren, Williams ve Racing Point de ücretsiz izin politikasını uygularken Renault, Formula 1’de bu yola başvuran ilk motor üreticisi oldu. Viry-Chatillon’daki motor merkezi için Renault, 12 haftalık bir süre için yarı zamanlı bir program yürütmeyi kabul etti. Renault F1 takım başkanı Cyril Abiteboul, ekibin krizi en iyi şekilde atlatmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.