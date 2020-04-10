Eskişehirspor’a şok! Puan silme cezası ve iki dönem transfer yasağı…

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’a 6 puan silme ve iki dönem transfer yasağı geldi. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ruud Boffin’in alacakları için Belçikalı kaleciyle anlaşılamadığı ve bunun ardından cezanın geldiği açıklandı.

Bununla birlikte oldukça zorlu günler geçirip kümede kalma mücadelesini sürdüren Eskişehirspor’un bu sezon toplamda 15. puanı silinmiş oldu. Es Es 11 puana geriledi. Eskişehirspor puan silme cezaları almamış olsa 26 puanla 15. sırada, düşme hattının üzerinde yer alacaktı. Takım şu an 11 puanla son sırada ve düşme hattının üzerindeki 15. Boluspor’un 14 puan gerisinde yer alıyor.

ESKİŞEHİRSPOR’UN AÇIKLAMASI:

“Kulübümüz eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerimiz kendisine sunduğumuz ödeme planlarına rağmen olumlu sonuç vermemiştir. Bu sebeple kulübümüze -6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı federasyon tarafından tebliğ edilmiştir.

Eskişehirsporumuz ne olursa olsun kendi yetiştirdiği oyuncularla, şanlı tarihinde her zaman olduğu gibi layık olduğu yere ulaşmak için taraftarıyla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”