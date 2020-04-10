Aston Villa’nın genç yıldızı Murphy evinin camını kırdı!

Aston Villa’nın genç yıldızı Rushian Hepburn-Murphy evinin bahçesinde futbol oynamaya kalkınca başına iş açtı.

Corona virüsü nedeniyle futbolun durduğu İngiltere’de kendisini eve kapatan 21 yaşındaki Rushian Hepburn-Murphy zaman geçirmek için futbol topunu alarak evinin bahçesine çıktı.

Evinin duvarına karşı top sektirmeye başlayan Murphy o anları kameraya kaydederken hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı.

Ayağının ayarını biraz fazla kaçıran genç oyuncu üst kattaki pencerenin camını kırdı. Büyük bir şok yaşayan Murphy camın kırıldığı o an ellerini başının arasına alarak dona kaldı.

CAMI DEĞİŞTİRECEK KİMSEYİ BULAMADI

Bu anları Instagram hesabından paylaşan Murphy camı değiştirecek kimseyi bulamadığını söyledi. Aston Villa’nın yıldızının paylaştığı o videonun altına takımdan bir çok kişi gülen emojiler atarak ‘Teşekkürler dostum bu hafta en çok güldüğüm an oldu’ yorumları bıraktı.