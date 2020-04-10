Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda 2 altın, 1 bronz madalya!

12-15 Mart tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nın final bölümü corona salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

FIG (Uluslararası Cimnastik Federasyonu) bugün aldığı bir kararla, 12-13 Mart’ta yapılan eleme bölümü derecelerini nihai sonuç olarak kabul edeceğini açıkladı.

Bu sonuçla Milli sporcularımızdan Ümit Şamiloğlu barfikste ve Abdelrahman Elgamal yer hareketlerinde altın madalya alırken, Ferhat Arıcan paralel aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.