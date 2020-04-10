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Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda 2 altın, 1 bronz madalya!

Mart ayının ikinci haftasında Bakü'de düzenlenen ve corona salgını sebebiyle finalleri ertelenerek yarıda kalan FIG Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme derecelerinin nihai sonuç olarak alınması kararıyla Milli sporcularımız Ümit Şamiloğlu ve Abdelrahman Elgamal altın, Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı.

SKOR DIŞ HABER
11:56 -
Haberler Cimnastik
Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda 2 altın, 1 bronz madalya!

12-15 Mart tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nın final bölümü corona salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

FIG (Uluslararası Cimnastik Federasyonu) bugün aldığı bir kararla, 12-13 Mart’ta yapılan eleme bölümü derecelerini nihai sonuç olarak kabul edeceğini açıkladı.

Bu sonuçla Milli sporcularımızdan Ümit Şamiloğlu barfikste ve Abdelrahman Elgamal yer hareketlerinde altın madalya alırken, Ferhat Arıcan paralel aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Abdelrahman Elgamal Corona Ferhat Arıcan FIG Artistik Cimnastik Dünya Kupası ümit şamiloğlu
Son güncelleme: 12:05 10.04.2020