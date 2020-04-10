Arsenal’dan corona virüsü ile mücadeleye dev destek

Premier League’den yapılan açıklamaya göre Arsenal, corona virüsü ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi 30 binden fazla insana yemek, temizlik malzemesi ve kişisel hijyen ürünleri dağıtacak.

Londra ekibi aynı zamanda yerel organizasyonlara 100 bin Pound ve COVID-19 Crisis Fund’a (COVID-19 Kriz Fonu) da 50 bin Pound bağışta bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada ise Arsenal Vakfı’nın HIS Church ile işbirliği içinde Islington’a 15 ton acil yardım ekipmanı ilettiği belirtildi.

Aynı zamanda Arsenal Vakfı, ilk karşılamada görev yapan NHS (Ulusal Sağlık Servisi) çalışanlarının ulaştırmasında da gönüllü olarak yer aldıklarını ifade etti. Premier League ekiplerinden Manchester United ve Wolverhampton Wanderers da destek paketlerini açıkladılar.

Birleşik Krallık’ta corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 958’e yükseldi.