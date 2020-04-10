900 tenis turnuvası ertelendi, ITF çalışanlarının yarısını ücretsiz izne çıkardı!

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) resmi bir açıklama yayınlayarak çalışanlarının yarısını ücretsiz izne çıkardıklarını duyurdu. Dünya çapında 900 tenis turnuvasının ertelendiğini ifade eden ITF kararın “iş güvenliğini sağlamak ve uzun vadede tenisin ve organizasyonun sağlığını korumak” amacıyla alındığını belirtti.

ITF Başkanı David Haggerty bu süreçte kendi maaşında yıl boyunca yüzde 30 kesinti yapacağını da açıklarken İngiltere merkezli organizasyonun, İngiliz hükümetinin oluşturduğu fondan çalışanlarını faydalandırma kararı aldıklarını da belirtti.

Bilindiği üzere İngiliz hükümeti özel bir fon oluşturmuş ve ücretsiz izne çıkarılan çalışanların 2 bin 500 Pound’a kadar olan maaşlarının yüzde 80’inin karşılanacağını açıklamıştı.

ITF ücretsiz izne çıkardığı çalışanlarının bu haktan yararlanabileceğini duyurdu ve bu çalışanlar arasında maaşı 2 bin 500 Pound’u geçenlerin de maaşlarının yüzde 80’ini alabilmesi için gereken tamamlamayı ITF’in yapacağını belirtti.

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Öte yandan ITF, çalışanlarının diğer yarısının da haftada dört gün çalışacağını ve maaşlarının yüzde 90’ını alacağını, yönetici seviyesinde de dört gün çalışılacağını ve maaşlarda yüzde 20 kesinti yapılacağını açıkladı.

Bu ay Budapeşte’de yapılması planlanan FED Cup finalleri de ertelenirken geri dönüş tarihinin belirsiz olduğunun altı çizildi. Bir başka dikkat çekilen nokta ise dünya sıralamasında alt sıralarda yer alan ve küçük sponsorluk anlaşmaları ve ödül paraları ile geçinmeye çalışan tenisçilerin durumu oldu. İptal edilen irili ufaklı 900 turnuvanın, tenisi bir krize sokabileceğinin altı çizilirken sporun paydaşlarından ve ITF’in pay sahiplerinden destek istendi.

‘Bu zorlu kararları alma sebebimiz…’

“Karşı karşıya olduğumuz durum sporumuz ve organizasyonumuz için temel bir meydan okuma hali” diyen Haggerty, “Amacımız, 210 üye ülkeyle iş birliği halinde, sporumuzun uzun vadeli büyümesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak ve bu yüzden kısa vadede bu zorlu kararları alıyoruz ki tenisi küresel çapta gelecek jenerasyonlara taşımaya devam edebilelim” ifadelerini kullandı.