Tarihte bir ilk! Görünmez rakibe karşı 110 bin bilet sattılar…

Almanya Ligi’nde ilk şampiyonluğunu 1903’te VFB Leipzig olarak kazanan Lokomotive, kampanyayı 19 Mayıs’ta başlattı. Alman ekibi Lokomotive Leipzig, 8 Mayıs’taki maç için 110 bin bilet sattı.

Corona virüs nedeniyle lige ara verilmesi nedeniyle, kulübe ekonomik yardımı olması da amaçlanan organizasyon için biletler 1 Euro’dan satışa çıkarıldı. Alman ekibi yaptıkları bu organizasyon ile 1987’de Bordeaux’u konuk ettikleri UEFA Kupa Galipleri Kupası yarı final maçındaki tüm zamanların kulüp rekoru olan 120 bini yakalamak istiyor.

Lokomotive Leipzig’in bu sezon ki maçlarına en çok taraftar Energie Cottbus ile oynadıkları mücadelede olmuştu. Energie Cottbus karşısında Bruno Plache Stadyumu’nda bu sezon ortalama 3 bin kişiye oynayan takım ortalama 30 bin Euro’yu kasasına koymuştu. Bir kulüp sözcüsü, 8 Mayıs’taki sır karşılaşmayla ilgili olarak açıklama yaparken, “Stadyumdan canlı yayınlanacak. Projektörlerimiz yanacak ve internet radyo yorumcularımız maçı anlatacak. Şu dakikada daha fazla konuşamam” diye konuştu.

126 yaşındaki kulüp 1960’lardan 80’lere kadar Avrupa kupalarında düzenli olarak yer almıştı. 1987’de Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda finale çıkan Lokomotive Leipzig, finalde Ajax’a 1-0 yenilmiş ve Hollanda ekibinin sayısı Marco van Basten’dan gelmişti.