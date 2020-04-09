Tiger Woods’a dava: Beni ittiler

Florida’lı bir kişi, Tiger Woods ve golf takımı taşıyıcısı Joe LaCava’nın bir organizasyon sırasında kendisini ittiğini iddia ederek, dünyaca ünlü golfçüye dava açtı.

İki sene önce Valspar Şampiyonası’nda kendisini ittiğini savunan ve bu sebeple ciddi şekilde yaralanan Brian Borruso isimli kişi, Woods’la selfie çektirmek istediğini ve golfçünün takım taşıyıcısının yolundan çekilmesi için kendisinin ittiğini savundu.

Salı günü Pinellas Bölgesi’nde suç duyurusunda bulunan Borruso, hem Tiger Woods hem de takım taşıyıcısı Joe LaCava’ya dava açtı.

Borusso’nun avukatı, müvekkilinin yaşadığı sakatlıkların sonuçlarını daha iyi görebilmek adına davayı açmak için iki sene beklediklerini söyledi. Organizasyondaki diğer izleyiciler LaCava’nın, “Geri çekilmeniz ve yolu açmanız gerek” dediğini doğruladı. Aynı şekilde Borusso’nun itildiğini görenler de bulunduğu gibi kişinin hastane kayıtları da mevcut.

Woods kanadından konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. Valspar Şampiyonası, Woods’un ameliyatları sonrasında golfe geri dönüş maçları arasında önemli bir yere sahipti. İkili 2011 sonbaharından beri bir arada çalışıyordu.