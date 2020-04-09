Suat Kaya ‘UEFA Kupası’ndan bıktım!’

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından olan, halen teknik adamlık yapan Suat Kaya, SÖZCÜ'den Mesut Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. İşte Suat Hoca'nın samimi ve önemli tespitleri barındıran sözleri…

Corona virüsten dolayı insanlar evde. Siz ne yapıyorsunuz?

Bütün aile İzmir'deyiz. Sokağa çıkmıyoruz. İki kız çocuğum var. Çıktığımız yer sitemizin bahçesi. Evde kalmakta fayda var.

Menemen’i siz çıkardınız neden devam etmediniz? Hak etmemiş miydiniz?

Menemen için üç sene çabaladık. İki sene arka arkaya 2'nci, ondan sonra 1'inci olduk. Başkan ‘Bütçemiz yok' deyince yapacak bir şey yok. Sonra dinlenmeye çekildim ama büyük ağabeylerimiz araya girince 1 puanı olan Sakaryaspor'a gittik. Orada da yönetim kurulu değişti. Yeni gelen başkan, başkasıyla çalışacağını söyledi. 11 haftada 21 puan yaptık, bıraktık.

9 takım değiştirdiniz…

Hedefi olmayan bir takımda durmak bir şey icap etmiyor. Son 5 senede Göztepe'nin şampiyonluğu… Herkesin terk ettiği Bucaspor'la 15 maç arka arkaya kazanıp ligde tutmamız… Benim milli takıma ve Süper Lig'e verdiğim oyuncu sayım, Altınordu'dan fazla. Mert Hakan Yandaş'ı Tire'den 125 bin liraya alıp Sivasspor'a sattım. Veli Çetin şimdi Samsun'da. Samet Ali Kaya 25 gol attı, Göztepe'nin malıdır. Son olarak Alper Koç, Rizespor'a transfer oldu.

Biraz siteminiz var sanki…

Görmeyen gözlerin artık görmesi gerek. İnsanları kandıramayacaklar. 5 ay önce takımı küme düşme hattına getirip iki hafta işsiz kalıyor ama tekrar başka bir takımda çalışabiliyor. Nasıl oluyor bu? Okan Buruk, Sergen Yalçın, Erol Bulut nasıl kazıya kazıya geldi, ben de kazımaya başladım. İnşallah bizim de yerimiz, şeklimiz belli olur. En başarılı jenerasyon neden işsiz güçsüz kalsın. Bu eşyanın tabiatına aykırı.

Okan Buruk, Galatasaray'a gelirse başarılı olur mi?

Okan, Akhisar'a gitti, Türkiye Kupası! Rize'ye gitti, takımı ligde tuttu. Başakşehir'de ligin tepesinde. Daha bunun konuşulacak bir tarafı var mı? Galatasaray'a da gitse başarılı olur. Çalışmayı seviyor, araştırmayı seviyor. Neden yabancı hocayı getirip 3-4 sene katlanabiliyorsun ama kendi evladına 2-3 ay dayanamıyorsun? O paralar pullar devri bitti.

Galatasaray’ın altyapısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben daha çok Ege-Anadolu tarafından umutluyum. Şu an herhangi bir milli takım hocalığı yapsam gözüm kapalı bütün Trabzonspor'un altyapısını çağırırım, orada yetiştiririm takımları. Ünal Karaman'ın yaptığı bir cesaret örneği. Uğurcan'dan başla, bütün çocuklar aslanlar gibi çıktılar. A.Parmak, A.Ömür… Boyları ben, Okan, Emre gibi. Üç adam bir tane adam etmiyor normalde ama yürekleri kocaman.

Galatasaray’ın ikinci yarıdaki çıkışını nasıl görüyorsun?

Galatasaray istediği her şeyi elde etti. Fatih Hoca boşuna ocak demedi. O gerekli operasyonu hazırlamış zaten. Bir ışık görürse yapar. ‘8 de kapanır 18 de' derken takımına güvenerek söylüyordur. Fatih Hoca'nın olduğu yerde mutlaka bir sıkıntı çıkar ama başkasına…

UEFA Kupası'nı konuşuyor musun arkadaşlarınla? İzliyor musun?

Artık bıktık. Zaman zaman toplantılara çağırıyorlar. Hiç gitmedim toplantılara da. 17 Mayıs tamam da üzerinden 20 sene geçti. Buraya bakmak lazım. Türk futbolu sadece Marmara bölgesinden ibaret değil. Aşağıda Hakkari, yukarıda Iğdır, bu tarafa gelin Edirne'ye kadar, eğer bu 7 coğrafyada sağlam çalışmıyorsanız daha çok konuşuruz 20 yıl önceki zaferi.

En üzüldüğün an ne zamandı?

Çok fazla yaşamadım ama mağlup olduğum zamanlar çok üzülüyordum. Seyahatler geçmek bilmiyordu. Athletic Bilbao maçının rövanşında orada berabere kalsak çeyrek finale çıkacaktık 1-0 mağlup olduk. Onun dönüşü bana ömür gibi geldi.

En sevindiğin an ne zamandı?

Ppopescu’nun kötü penaltısıyla UEFA Kupası'nı kazandığımız andı.

G.Saray’ı çalıştırmak ister misin?

İstemezolur muyum ya! Şampiyonluğu en çok yaşayan oyuncu olarak çalışmak istemez miyim takımımda?

‘Bugün oynasam 30 milyon Euro ederim' gibi bir lafın vardı.

Etmişimdir. Belki de 40 milyon ederim. Totti geçenlerde ‘20 dakika oynarım, 30 dakika da konuşurum' dedi. Bizim basketbol koçundan farkımız yok. Bu kadar güzel yaşamaya çalışıyoruz.

Son dönemde iyi hocalar orta sahalardan çıktı…

Kendini geliştirmekle, araştırmakla ilgili. Orta sahaların avantajı var. Hastayı sırtüstü yatırdığında önce hayati organları kontrol edersin. Tam da göbekten başlıyor orta saha!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çok kafa golü attın. Sahanın en kısası olup da kafa golü atmak meziyet mi?

Gereken yerde olmanın güzelliklerini çok yaşadım. Sezon ortalamam 4-8 gol arasıydı. Orta saha demek defansif oynamak değil, bunu gösterdim Türkiye'ye. Oyunu iki taraflı oynayan 8 numara. Boyu benden 25 santim uzun adamlardan fazla kafa golüm vardır. 14 sene Türkiye'nin en büyük kulübünde top oynamak zaten başlı başına bir başarıdır.

Kadıköy’de 20 yıl sonra galibiyet geleceğini hissettiniz mi?

Son galibiyette vardım ben. Sanki geçen sene galip gelmişiz gibi bir olay yaşadım. 8 sene arka arkaya gitmişim oraya, yedisinde mağlup olmuşum ama hepsinde de şampiyon olmuşum. Kim ipi göğüslemiş ona bakın.

Jardel, Türkiye'de başarılı oldu. Falcao olacak mı?

Jardel, Türkiye'de başarılı oldu. 26 gol attı, gitti 36 tane attı. Falcao da başarılı olacaktır. Galatasaray'ın ihtiyaçlarını da giderebilecek yetenektedir