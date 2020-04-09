Sahada karşılaşamayan Milan ve Inter bu kez espor sahnesinde bir araya gelecek!

İtalya Serie A’nın Milano Derbisi’ne ev sahipliği yapan devleri Milan ve Inter corona virüsü ile mücadeleye destek kapsamında bu kez de espor sahnesinde bir araya gelecek.

AC Milan’ın düzenlediği bağış kampanyalarının bir parçası olan etkinlikte cumartesi günü Milan’ın 20 yaşındaki golcüsü Rafael Leao ile Inter’in 17 yaşındaki yıldız adayı Sebastiano Esposito PES 2020’de kozlarını paylaşacak.

‘Ne olursa olsun bu bir derbi!’

Maç son dönemlerin popüler spor yayıncısı DAZN aracılığıyla canlı yayınlanacak. Leao maç ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Şu an fiziksel olarak sahada olamıyoruz dolayısıyla takımımı temsil etmek ve Sebastiano’ya karşı PES oynamak çok eğlenceli olacak. Ne olursa olsun bu bir derbi ve kazanmak istiyorum. Ama elbette daha önemlisi bu zorlu dönemde taraftarlarımızla biraz da olsa yakınlaşmak” ifadelerini kullandı.

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Karşılaşma Facebook’ta, YouTube’da ve aynı zamanda AC Milan’ın resmi uygulamasında yayınlanacak. Covid-19 ile mücadelede en ağır darbeyi alan ve Milano’nun da yer aldığı bölge olan Kuzey İtalya’da Milan, ezeli rakibi gibi yardım faaliyetleri düzenliyor. Milan’ın kampanyalarında şu ana kadar 600 bin Euro’nun üzerinde bağış toplandı.