Rüştü Reçber Sözcü’ye konuştu: İyi ki sigarayı bırakmışım

RÜŞTÜ Reçber, corona virüse yakalanmasının ardından sağlığına kavuştu. 46 yaşındaki eski file bekçisi, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Öncelikle çok teşekkür ederim. Allah'a şükür kurtardık. Yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadık. Şu an taburcu oldum ve evdeyim. 5 yıl önce iyi ki sigarayı bırakmışım. 15-20 gün daha karantinada kalacağım. Tüm sevenlere iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Reçber, eşi Işıl Reçber'in hastalığı kendisine bulaştırdığı iddiasıyla ilgili olarak ise “Bu hayatta en zor şey cahil insanlara laf anlatmaktır. Zaten ne Işıl ne de benim bunlarla uğraşacak zamanımız da yok” mesajını iletti. İLGİLİ HABER Işıl Reçber, Rüştü Reçber`in taburcu olduğunu açıkladı: `Ne güzel bir gün Allah`ım...`