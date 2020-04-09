Ronaldinho’ya 4 yıldızlı ev hapsi

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Assis Moreira, Paruguay’da sahte pasaportla yakalanarak 6 ay hapis cezası almış daha sonra da 1.6 milyon Dolar kefaletle cezası ev hapsine çevrilmişti. Ronaldinho ve kardeşi, cezalarının kalan kısmını Paraguay’ın başkenti Asuncion’da bulunan 4 yıldızlı bir otelin kral dairesinde geçirecek.

Sahte pasaport kullanarak Paraguay’a girmeye çalışmaktan dolayı yakalanan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Assis Moreira, hapis cezasına çarptırılmıştı. İkili 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1.6 milyon Dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldı. Cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho ve kardeşi, Paraguay’ın başkenti Asuncion’da 4 yıldızlı bir otelde cezalarını tamamlayacak. Kaldıkları kral dairesinde havuz ve spor salonu da bulunuyor.