Ronaldinho’nun hapisten çıkacağını öğrendiği anın görüntüsü ortaya çıktı

Paraguay’a sahte pasaportla girmek isterken yakalanan ve tutuklu yargılanan efsane eski futbolcu Ronaldinho, yaklaşık bir ay hapishanede yattıktan sonra tahliye edildi. Davası devam eden Ronaldinho’ya, duruşma sonuçlanana kadar ev hapsi verildi. Hakimin kararı açıkladığı anlarda Ronaldinho’nun yaşadıklarını gösteren bir video paylaşıldı.

Video konferans şeklinde gerçekleştirilen duruşmaya Ronaldinho, telefonla bağlandı. Ronaldinho’nun kararı beklerken yaşadığı heyecan ve ev hapsini duyduğu andaki sevinci görüntülere yansıdı.

LÜKS BİR OTELDE KALACAK

Ronaldinho, ev hapsini Paraguay’da lüks bir otelde geçirecek. 40 yaşındaki efsane isim, hakkında verilecek kararı beklerden, otelden dışarıya çıkamayacak.