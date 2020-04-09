Premier Lig’de futbolcu maaşlarda indirime giden ilk kulüp belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından dolayı futbola verilen arada kulüpler mali yönden zor bir dönemden geçiyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock’un “Bu ulusal mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Premier League oyuncularının yapabileceği ilk şey maaşlarında kesintiye gitmek” şeklindeki tepki çeken konuşmasından sonra ilk adımı Premier Lig takımı Southampton atıyor.

İngiliz kulübü Southampton mali tasarruf için bazı önlemler aldı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yönetim kurulu, teknik kadro ve A Takım kadrosunun nisan, mayıs ve haziran aylarındaki maaşlarında indirime gidildiği açıklandı. Maaşlarında indirime gidilmeyen personelin ise ücretlerinin tamamını alacakları ifade edildi. Açıklamada ayrıca hükümetin corona virüsü dolayısıyla aldığı tedbirlere uyulması gerektiği vurgulandı.

Southampton, Premier Lig takımları içerisinde maaşlarda indirime giden ilk kulüp oldu. Futbolcuların bu karara vereceği tepki merak konusu oldu.

SAĞLIK BAKANI’NIN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un, corona virüsü ile mücadele kapsamında futbolculara yaptığı “Üstünüze düşeni yapın, maaşınızda kesintiye gidin” şeklindeki konuşması tepki çekmişti. Birçok futbol insanı, Sağlık Bakanı’nın sözlerini sert bir şekilde eleştirmişti.

Futbolcuların kolay hedef alındığının altı çizilen tepkilerde, Sağlık Bakanı’nın krizi yönetmekteki beceriksizliğini, dikkatleri futbolcuların üzerine çekerek kapatmaya çalıştığı vurgulanmıştı.