Premier League futbolcuları yardım kampanyası başlattı!

Maaş kesintisi konusunda PFA ile İngiliz hükümeti arasında yaşanan tartışmaların ışığında hükümetin eleştirilerinin odağı olan Premier League futbolcuları, bir yardım kampanyası başlattı.

#PlayersTogether (Oyuncular Birlikte) adı verilen kampanya ile futbolcuların corona virüsü ile mücadeleye destek olmak adına NHS (Ulusal Sağlık Servisi) için bağış toplayacaklarını açıkladı.

Liverpool kaptanı Jordan Henderson ve Manchester United kaptanı Harry Maguire, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları eş zamanlı paylaşımlarla kampanyanın startını verdi.

Liverpool kaptanı Jordan Henderson, Premier League’de forma giyen futbolcuların #PlayersTogether adını verdikleri bir yardım kampanyasıyla corona virüsüne karşı mücadeleye destek vereceklerini açıkladı. https://t.co/JqcG6atTw7 — SKOR (@SozcuSkor) April 8, 2020

‘Kulüpler ve liglerden ayrı olarak…’

Açıklama metninde “#PlayersTogether biz oyuncuların, gönüllü bir inisiyatif oluşturmak adına kulüplerin ve liglerin konuştuğu konulardan ayrı olarak birlikte hareket etmesini ve bu şekilde oldukça elzem bu kaynağın acil ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını amaçlıyor” ifadeleri yer aldı.

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