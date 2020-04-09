Paolo Maldini ve Daniel Maldini’den iyi haber!

Milan efsanesi ve yöneticisi Paolo Maldini ile beraber oğlu Daniel Maldini’nin geçtiğimiz haftalarda corona virüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Bu üzücü haberin ardından karantina altına alınan her iki isim için de hastanede hummalı bir çalışma gerçekleştirilmiş ve yeniden sağlıklarına kavuşmaları için Çizme’de tüm birimler seferber edilmişti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Milan’ın efsane ismi Maldini’nin corona virüs tedavi sürecine olumlu yanıt verdiği ve tamamen iyileştiği duyuruldu. 20 güne yaklaşam bir zamanda tedavi olan 51 yaşındaki Maldini’nin tüm belirtileri atlattığı ve iyileştiği aktarıldı. Benzer şekilde Maldini’nin oğlu 18 yaşındaki Daniel Maldini’nin de benzer şekilde tamamen hastalığı atlattığı vurgulandı.