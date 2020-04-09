Paolo Di Canio: ‘Ferguson’a hayır demek garipti’

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United’ın efsane kaptanı Paolo Di Canio, 2001 yılında Manchester United’dan aldığı transfer teklifini ve reddetme nedenini açıkladı.

Futbolun kötü çocuğu imajına sahip olan İtalyan forvet, 33 yaşında Manchester United’dan gelen teklifi ve ‘Kırmızı Şeytanlar’ın tarihe geçen teknik direktörü Sir Alex Ferguson ile arasındaki telefon görüşmesini anlattı.

Sky Sports’tun podcast programına konuşan Di Canio, “Telefon geldiğinde İtalya’dan bir arkadaşımın telefon şakası yaptığını zannettim. Karnıma ağrılar girmişti çünkü kendini olduğundan büyük zannediyorsun” ifadelerini kullandı.

Ferguson ile telefon konuşmasını anlatan Di Canio, “Sir Alex’e hayır demek benim için garipti. ‘Teşekkürler, 1000 kere teşekkürler ama yapamam. West Ham hayatımın en kötü anlarında bana aile oldu. Kaptanım, bunu yapamam’ dedim” şeklinde konuştu.

Efsane hocanın kendisine anlayış gösterdiğini söyleyen Di Canio, “Bana ‘Paolo buna saygı duyuyorum. Bu şekilde düşünen insanları seviyorum. Sen olduğunu düşündüğüm adamsın’ dedi” diyerek aralarında geçen konuşmaları yıllar sonra anlattı.

Manchester United 2003 yılında şampiyonluk yaşarken West Ham United küme düşmeden önce Di Caniio da Charlton’a transfer olmuştu.

Kararıyla ilgili pişmanlık duymadığını söyleyen Di Canio, “Her şeyin sonunda West Ham’da kaldım ve asla pişman olmadım. West Ham’da geçirdiğim 4,5 yılı hiçbir şampiyonlua değişmem” dedi.