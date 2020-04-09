NBA ‘corona’ günlerinde HORSE turnuvasına başlıyor! İşte katılacak yıldızlar ve detaylar…

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle NBA'de de sezon yarıda kalırken basketbolseverlerin için NBA ve ESPN yeni bir turnuva düzenlemeye karar verdi.

H-O-R-S-E adlı oyunu ekranlara taşımaya karar veren ESPN ile NBA’in organizasyonuna yıldız isimler de katılıyor. ESPN’in haberine göre Chris Paul, Trae Young, Paul Pierce, Chauncey Billups ve Zach LaVine turnuvaya katılacak isimler arasında yer alıyor. Pazar günü başlayacak yarışmada corona virüsüyle mücadele için bağış da toplanacak.

Aynı zamanda WNBA efsanesi Tamika Catchings, Chicago Sky’dan WNBA All-Star’ı Allie Quigley ve Utah Jazz guardı Mike Conley Jr da, yarışmada yer alacak isimler arasına girecekler.

İki kişi ile oynanan oyunda ilk başlayan kişi istediği bir noktadan şut atıyor. İsabet halinde rakip oyuncu atamazsa “H” harfini alıyor. Karşılıklı şutlarda atamayan tarafın hanesine bir harf eklenirken “HORSE” kelimesini ilk tamamlayan oyunu kaybediyor. Bu eğlenceli oyun için sağlık açısından güvenilir çözüm de bulundu. Evlerinde veya evlerinin bahçesinde basketbol sahası bulunan isimler yarışmaya katılıyor.

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Pazar günü başlayacak turnuvanın formatı da belirlendi. Sekiz katılımcı dört gruba ayrılacak ve her grupta ilk iki oyunun galipleri yarı finalde buluşacak. İki gruptan kazananlar ise şampiyonluk turuna geçecek. Dört çeyrek final oyunu pazar günü yapılacak. Yarı finaller ve şampiyonluk maçı da 16 Nisan Perşembe günü yayınlanacak.

Smaç basmak yasak!

Her oyunun başlangıcında bir bozuk para atılacak, hangi oyuncunun önce şut atacağı belirlenecek, yaşı daha büyük olan oyuncu ise yazı tura arasında seçim yapacak. Oyuncular her bir atış denemesinden önce, panyalı ya da deliksiz atacaklarını, ya da hangi elleriyle şut atacaklarını önceden söyleme durumunda olacaklar. Smaç basmaya ise izin verilmeyecek.

State Farm, corona virüsü ile mücadele çabalarına yardımcı olacak hayır kurumlarına, katılımcılar adına 200 bin dolardan fazla bağışta bulunacak. NBA, NBA Together kampanyasıyla corona virüsüne karşı yardım çabalarını desteklemek için 74 milyon doların üzerinde katkıda bulunmuştu. İLGİLİ HABER NBA ve ESPN basketbolsuzluğa çareyi buldu!