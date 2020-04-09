Mensah’tan güldüren paylaşım! ‘Halkım şimdi ünlü’

Kayseri'de belediye tarafından şehrin en işlek caddesi olan Sivas Caddesi'nde, corona virüs salgınında vatandaşların dikkatini çekmek için Ganalı cenaze dansçılarının fotoğrafının bulunduğu 'Evde kal ya da bizimle dans et' yazısı bulunan reklamlar bilboardlarda yer aldı.

HES Kablo Kayserispor'da forma giyen Ganalı futbolcu Bernard Mensah, bilboardlardaki fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Mensah, “Kayseri caddesi halkım şimdi ünlü” notu ile paylaştığı fotoğrafında daha önce Kayserispor forması giyen vatandaşı Asamoah Gyan'ı da etiketledi. Mensah'ın paylaşımı yüzlerce kişi tarafından beğenildi.