Mbaye Diagne’den skandal soru! ‘Böyle bir şeyi kızına sorabilir mi?’

Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, futbol sahalarındaki performansından çok sansasyonel hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Belçika’nın Club Brugge takımına kiralanan ve corona virüsü öncesinde kadro dışı bırakılan Diagne, Instagram’da yaptığı canlı yayında genç bir kadına sorduğu skandal sorunun ardından yine gündeme geldi.

Hayranlarıyla sosyal medya hesabında buluşan Diagne’nin, yayına katılan bir kadına “İlk kez ne zaman seks yaptın?” diye sorması olay yarattı. Soruya maruz kalan kadın utanarak canlı yayından çıkarken Diagne tepkilerin hedefi oldu.

Senegal basını, Diagne’nin böyle bir soruyu rahatlıkla sormasını kabul edilemez olarak yorumlarken Senegalli şarkıcı KetcHup ise yayınladığı video ile tepki gösterdi.

Diagne’nin sözlerine kızan ünlü şarkıcı, “Zenginsin diye her şeyi söylemeye iznin yok. Böyle bir soruyu kızına sorabilir misin? Ülkemi tanıyamıyorum. Böyle insanları nasıl referans alırlar, anlayamıyorum” dedi.

Diagne daha önce iki eşli olduğu için tartışmaların odağında kalmış ve “Ben çok eşli yaşayan bir insanım ve eşim de bunu biliyor. Bunun yanında birlikteliğimiz geleneksel ve Müslüman olduğumuz için dinimize göre kutlandı. O yanına başka eşlerin de geleceğini biliyor, bu çok açık” sözleriyle kendisini savunmuştu.

Şarkıcı KetcHup’ın Diagne’ye tepki gösterdiği video;