Lionel Messi: ‘Henry’nin yüzüne bakamadım’

İspanya La Liga devi Barcelona’nın kaptanı Lionel Messi, 2007-2010 yılları arasında Katalan ekibinin formasını giyen Thierry Henry’ye olan hayranlığından bahsetti.

Arsenal ile 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra 2007’de Barcelona’ya transfer olan Fransız golcüyü gördüğü ilk anı anlatan Messi, “Soyunma odasına girdiğinde heyecandan yüzüne bakamadım. İngiltere’de neler başardığını biliyordum. Yıllarca izledim ve şimdi aynı takımdaydık” ifadelerini kullandı.

O yıllarda henüz 20 yaşında olan ve geleceğin dünya yıldızı olarak gösterilen Messi, “Henry için hissettiklerim bir çeşit hayranlık olabilir. Onu stilini sevdim. Gole giden yolda en kolay yolu buluyordu. Saha içinde doğal bir görüntüsü vardı. Kariyeri, top sürmesi, bitiriciliği. Akıcı ve orantılı” şeklinde konuştu.

3 yıl Katalan ekibinde forma giyen Fransız golcü, La Liga’da oynadığı 85 maçta 35 gol atıp 20 asist yaptı. Henry, Barcelona formasıyla 1 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.