İtalya’ya transfer olmuştu, bir ay sonra geri döndü! İrem Çor yaşadıklarını Sözcü Skor’a anlattı

Corona virüsü, tüm dünyayı ve özellikle İtalya’yı sarsıcı bir şekilde etkisi altına alırken kariyerine İtalya’da devam etme kararı alan 24 yaşındaki pasör İrem Çor, yeni takımıyla olan yolculuğunu henüz başında noktalamak zorunda kaldı.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde sezona Beşiktaş formasıyla başlayan İrem Çor, ocak ayında İtalya Serie A1 ekiplerinden Lardini Filottrano ile sözleşme imzalamıştı. İtalya’da oynama hayalini talihsiz bir şekilde yalnızca yaklaşık bir ay sürdürebilen Çor, corona virüsü ülkeyi etkisi altına almaya başlarken Türkiye’ye dönmeyi başardı.

Mümkün mertebe her yurttaşımız gibi bu günlerini evinde geçiren İrem Çor, Sözcü Skor’a yaşadığı süreci, İtalya ve Türkiye arasındaki farkı ve gözlemlerini anlattı.

Sizin için ekstra bir talihsizlik de oldu aslında bu süreç. İtalya'ya yeni transfer olmuştunuz. Belki de tam adaptasyon sürecinde bu kriz patlak verdi. İtalya'daki günleriniz nasıl geçti?

Evet maalesef İtalya maceram talihsiz bir sürece denk geldi. Ben daha gideli 1 ay olmamıştı. Tam alışmaya başladığımda şubat ayının sonuna doğru ilk vakalar çıktı ve o zamandan sonra maalesef ne düzgün antrenman ne de maç yapabildik. Ama İtalya’da kaldığım süre zarfında çok güzel vakit geçirdim, tanıştığım insanlar çok sıcakkanlı ve yardımseverlerdi. Voleybolu çok seven ve voleybola değer veren bir ülke, kısa süre de olsa bu tecrübeyi tattığım için kendimi çok mutlu hissediyorum.

İtalya'da corona virüsü vakaları çıkmaya başladıktan sonra kulüplerin, ligin ve oyuncuların tepkisi nasıl oldu?

İlk başta, şu an olduğu kadar ciddiye alınmadı çünkü bu virüs Avrupa’da yeniydi ve kimse durumun ciddiyetini kavrayamamıştı. Başta kulüpler ve oyuncular, lige ilk verilen 10 günlük arayı gereksiz buldular ve virüsün fazla büyütüldüğünü düşündüler. Daha sonra ölümler ve vaka sayıları artınca herkes durumun ciddiyetinin farkına vardı.

Türkiye'ye dönme kararını nasıl aldınız?

Dönmeden 4 gün önce kuzey bölgesini karantinaya aldılar. Ertesi gün de bütün ülke karantinaya alındı ve şehir giriş çıkışları yasaklandı. Ben de stres yapmaya başladım çünkü Türkiye’ye direkt uçuşlara ilk vakalar çıktığında ara verilmişti ve durum daha kötüye gidip önlemler iyice artar, uçak bulamam diye endişelendim ve İtalya’da tek başıma olmak istemedim. Dolayısıyla olabilecek en kısa sürede ülkeme dönmek istediğimi ve süreci ülkemde beklemek istediğimi menajerlerim aracılığıyla kulübe ilettim.

View this post on Instagram Amazing day in rome A post shared by İrem Çor (@iremcor) on Feb 17, 2020 at 10:39am PST

Bildiğimiz kadarıyla İtalya'da voleybol sezonu henüz resmen iptal edilmedi ancak basketbolda bu yönde karar çıktı. Kulübünüzle görüşüyor musunuz? Beklenti ne yönde?

İtalya’da iki gün önce normal sezonu bitirme kararı aldılar. Hayat normale dönmeye başlarsa play-off’ları oynatma ihtimalleri var. Normal sezonu ilk 6’da bitiren takımlar şartlar oluşursa oynayacaklar. İlk 6 dışındakiler için normal sezon bitti ve takımlar sezonu kapattı. Şu anda benim sezonum da resmi olarak bitmiş oldu.

İtalya'da oynamak kariyeriniz için ve sizin için ne anlam ifade ediyordu? Kontratınız devam edecek mi? Bu süreç sona erdiğinde gelecek sezon da İtalya'da mı izleyeceğiz sizi?

Küçüklüğümden beri İtalya’da oynamak benim hayalimdi. Türkiye ligiyle birlikte dünyanın en iyi ligi İtalya, voleybolu çok seven bir seyirci kitlesi var. Her maç tribünler dopdolu. Böyle bir atmosferde oynamak her sporcunun hayali ve ben bunu kısa süre de olsa yaşadığım için çok mutluyum. Kontratım yarım sezonluktu, seneye ne olacağı henüz belli değil.

İtalya ve Türkiye'nin virüs konusunda yaklaşımlarına tanıklık ettiniz. Nasıl bir fark gözlemliyorsunuz?

Virüs İtalya’ya ilk geldiğinde süreç Avrupa’da yeniydi ve kimse bu kadar zarar verebilen bir virüs olduğunun farkında değildi. Ne yapılması gerektiğini ve nasıl önlemler alınması gerektiğini bilmiyorlardı. Panik havası vardı, maalesef müdahaleler geç oldu ve durum kontrol altına alınamaz bir hale geldi. Ülkemiz de ise şanslıyız ki vakalar bir çok ülkeye göre geç görülmeye başladı ve nasıl önlemler almamız gerektiğinin farkındaydık. Umarım bu süreci en az kayıpla kısa bir sürede atlatırız.

Bu süreçte İtalya'da yaşadığınız bölgede ne gibi önlemler vardı, nelere rastladınız?

Ben virüsün ilk çıktığı kuzey bölgesine çok uzaktım. Ancona’nın Filottrano kasabasında yaşıyordum. Çok küçük bir yerdi. Bu yüzden biraz şanslıydım hiç vaka yoktu. Ben döndükten sonra, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bir sporcu olarak kendinizi nasıl hazır tutuyorsunuz, vaktini evde geçirmek durumunda kalanlara tavsiyeleriniz olur mu?

Öncelikle evde hareketsiz kalmamaya çalışıyorum ve günlük düzenli olarak egzersizlerimi yapıyorum. Evde kaldığımız bu günlerde hareketsiz kalmamak, düzenli olarak egzersiz yapmak çok önemli. Şu anda dünya çapında çok zor bir durum içerisindeyiz ve bu virüsü yenip en kısa sürede normal hayatımıza dönmek istiyorsak bize düşen görev, evde kalmak. Ben de bu evde kaldığımız süreye iyi tarafından bakıp pozitif kalmak istiyorum. Yapmak isteyip zaman bulamadığımız birçok şey ve şu anda bunları yapabileceğimiz çokça vaktimiz var. Yeni hobiler edinebiliriz, gelişmek istediğimiz konularda kendimize hedefler koyabiliriz ve ailemizle vakit geçirebiliriz.

View this post on Instagram A post shared by İrem Çor (@iremcor) on Oct 21, 2019 at 11:17am PDT

Tokyo 2020 de ertelendi, Filenin Sultanları da yer alma hakkı kazanmışlardı. Hedefleriniz arasında milli takım kadrosunda yer almak da var sanırım…

Milli takımımız olimpiyatlara gitmeye hak kazandı ve tarihi bir başarıya imza attılar. Ben de bu maçları tüylerim diken diken, heyecanla izledim. Türk kadınının gücünü ve isteyince neleri yapabileceğini sonuna kadar gösterdiler. Gurur duyuyorum. Her sporcunun hayali gibi benim de hayalim milli takım formasını giyip ülkemi temsil etmek ve bunun için çalışmaya devam edeceğim.

Son olarak BESYO mezunu bir profesyonel sporcu çerçevesinden bakarak bu krizin sporu nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?

Dünyaca ekonomik olarak çok zor bir sürecin içindeyiz ve bu bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Bunun birçok şeyi etkileyeceği gibi sporu da negatif etkileyeceğini düşünüyorum, oyuncular mevcut durumlarından daha düşük kontratlara anlaşmak durumunda kalabilir ve bazı kulüpler yatırımlarını azaltma yoluna gidebilir.