Hulk Hogan’dan tepki çeken corona sözleri

ABD’li dünya çapında ünlü World Wrestling Entertaintment (WWE) güreşçisi Hulk Hogan’ın corona virüsü ile ilgili Instagram’da yazdığı yazı, tepki çekti. Corona virüsünü Tanrı’nın verdiği bir ceza olarak nitelendiren Hulk Hogan, virüsü Tevrat’ta yer alan ‘Mısır belalarıyla’ karşılaştırdı. Efsane güreşçinin paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu.

Resmi Instagram hesabından corona virüsü ile ilgili bir paylaşımda bulunan Hulk Hogan, mesajında “Üç kısa ayda tıpkı Mısır belalarında yaptığı gibi, Tanrı ilahlaştırdığımız her şeyi aldı” ifadelerini kullanan Hulk Hogan, yazısının devamında belki aşıya da ihtiyaçları olmadığını belirtti.

İşte Instagramda tepki çeken Hulk Hogan’ın paylaşımı:

“Üç kısa ayda tıpkı Mısır belalarında yaptığı gibi, Tanrı ilahlaştırdığımız her şeyi aldı. Tanrı dedi ki: ‘Sporculara tapmak istiyorsunuz, ben stadyumların kapısına kilit vuracağım. Müzisyenlere tapmak istiyorsunuz, ben kültür merkezlerini kapatacağım. Oyunculara tapmak istiyorsunuz, ben sinema salonlarını kapatacağım.

Beni ismimle çağıran insanlarım kibirlerini kırıp, dua edip suretimi bulmaya çalışır ve kötü yoldan dönerse, o zaman cennetten işitirim ve günahlarını affederek ülkelerine şifa veririm.

Belki de aşıya ihtiyacımız yok, belki de bu zamanı dünyevi meşguliyetlerden soyutlanmak için harcamalıyız ve dünyada asıl önemli olan TEK şeye, İsa'ya odaklandığımız kişisel uyanışa ihtiyacımız var.”

IRKÇI YORUMLARI NEDENİYLE ATILMIŞTI

İsmi WWE'nin Onur Listesi'nde yer alan Hulk Hogan, dünyada en çok tanınan güreşçilerden biri olarak biliniyor. 66 yaşındaki Hulk Hogan, 2015 yılında kızının sevgilisine yaptığı ırkçı yorumları yüzünden WWE’den atılmıştı.

Hulk Hogan’ın, kızının Afrika kökenli bir kişiyle sevgili olmasını kaldıramadığı ve “S….tiğimin Z….cileri” diyerek ırkçılık yaptığı video ortaya çıkmıştı. Irkçı konuşmaları ortaya çıkan Hulk Hogan, “Benim için böyle saldırgan bir ifade kullanmak kabul edilemez. Bunun için hiçbir bahanem yok” açıklamasında bulunmuştu.