Hulk Hogan’dan tepki çeken corona sözleri

ABD’li dünya çapında ünlü World Wrestling Entertaintment (WWE) güreşçisi Hulk Hogan’ın corona virüsü ile ilgili Instagram’da yazdığı yazı, tepki çekti. Corona virüsünü Tanrı’nın verdiği bir ceza olarak nitelendiren Hulk Hogan, virüsü Tevrat’ta yer alan ‘Mısır belalarıyla’ karşılaştırdı. Efsane güreşçinin paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu.
Resmi Instagram hesabından corona virüsü ile ilgili bir paylaşımda bulunan Hulk Hogan, mesajında “Üç kısa ayda tıpkı Mısır belalarında yaptığı gibi, Tanrı ilahlaştırdığımız her şeyi aldı” ifadelerini kullanan Hulk Hogan, yazısının devamında belki aşıya da ihtiyaçları olmadığını belirtti.
İşte Instagramda tepki çeken Hulk Hogan’ın paylaşımı:
“Üç kısa ayda tıpkı Mısır belalarında yaptığı gibi, Tanrı ilahlaştırdığımız her şeyi aldı. Tanrı dedi ki: ‘Sporculara tapmak istiyorsunuz, ben stadyumların kapısına kilit vuracağım. Müzisyenlere tapmak istiyorsunuz, ben kültür merkezlerini kapatacağım. Oyunculara tapmak istiyorsunuz, ben sinema salonlarını kapatacağım.
Beni ismimle çağıran insanlarım kibirlerini kırıp, dua edip suretimi bulmaya çalışır ve kötü yoldan dönerse, o zaman cennetten işitirim ve günahlarını affederek ülkelerine şifa veririm.
Belki de aşıya ihtiyacımız yok, belki de bu zamanı dünyevi meşguliyetlerden soyutlanmak için harcamalıyız ve dünyada asıl önemli olan TEK şeye, İsa'ya odaklandığımız kişisel uyanışa ihtiyacımız var.”
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Word up,can you handle the truth my brother only love HH In three short months, just like He did with the plagues of Egypt, God has taken away everything we worship. God said, “you want to worship athletes, I will shut down the stadiums. You want to worship musicians, I will shut down Civic Centers. You want to worship actors, I will shut down theaters. You want to worship money, I will shut down the economy and collapse the stock market. You don’t want to go to church and worship Me, I will make it where you can’t go to church” “If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land.” Maybe we don’t need a vaccine, Maybe we need to take this time of isolation from the distractions of the world and have a personal revival where we focus on the ONLY thing in the world that really matters. Jesus.
İsmi WWE'nin Onur Listesi'nde yer alan Hulk Hogan, dünyada en çok tanınan güreşçilerden biri olarak biliniyor. 66 yaşındaki Hulk Hogan, 2015 yılında kızının sevgilisine yaptığı ırkçı yorumları yüzünden WWE’den atılmıştı.
Hulk Hogan’ın, kızının Afrika kökenli bir kişiyle sevgili olmasını kaldıramadığı ve “S….tiğimin Z….cileri” diyerek ırkçılık yaptığı video ortaya çıkmıştı. Irkçı konuşmaları ortaya çıkan Hulk Hogan, “Benim için böyle saldırgan bir ifade kullanmak kabul edilemez. Bunun için hiçbir bahanem yok” açıklamasında bulunmuştu.