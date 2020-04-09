Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: ‘Karantinada 11. günüm… Asla panik yapmak yok!’

Corona virüsü tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edilen ancak evinde karantina altında olan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Bein Sports canlı yayınına katılarak sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Günay, “Yakım mesai arkadaşlarımız pozitif çıkınca test için gittim. Test yapıldı, tomografi çekildi. Test sonuçları gelene kadar tedavi altına alınmam uygun göründü ve test sonucu maalesef pozitif geldi. 6 gün boyunca tedavi gördük ve sonra değerler normale gelince taburcu edildik. 14 gün karantina süresini dolduruyoruz, bugün 11. günüm” dedi.

‘Ruhsal durumları da sağlam tutmalıyız’

Salgını, “Bütün dünyayı evlere hapseden büyük bir salgın” şeklinde değerlendiren Günay, panik yapılmaması gerektiğini, “Bu da insanları belki ciddi anlamda paniğe sevk edecek durumlara yol açabiliyor. asla panik yapmak yok. Elbette önlemlere harfiyen uymak gerekir ama ruhsal durumları da sağlam tutmalıyız. Belki belirti olmadan bile atlatılabilen bir rahatsızlık” şeklinde ifade etti.

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Kurallara uyma çağrısında bulunan Günay, semptom göstermediğini de söyledi: “Hastanede kimse yanınıza gelemiyor ve kendinizi çok iyi hissetmiyorsunuz. Ben kendimi yokladığımda ne ateşim, ne öksürüğüm oldu. Normal, sağlıklı insanların bu hastalığı rahatlıkla atlatabileceğimi düşünüyorum. Ama yine de evde kendini izole etmek gerekiyor. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım.”