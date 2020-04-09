Formula 1’in ünlü yöneticisi Ross Brawn: Son tarih Ekim

Formula 1’de 2020 Dünya Şampiyonası, Ekim ayında geri dönebilir. Bu sözler Formula 1 yönetim kademesinin ünlü isimlerinden Ross Brawn’a ait.

Michael Schumacher ile 7 şampiyonluk yaşayan Ferrari ekibinin en önemli parçalarından biri olan Ross Brawn günümüzde Formula 1 organizasyonunda görev alıyor. Efsane mühendis Sky’a yaptığı açıklamada Formula 1’in 2020 için henüz imkansız olmadığını belirtti.

Sonbaharda kapalı tribünlere karşı yarışları tekrar başlatmayı düşünen F1 yönetimi tüm olası senaryoları hesaplamaya çalışıyor.

Brawn, “Benden bir son tarih isteyecek olursanız size Ekim ayı derdim. Yani Ekim’e en geç Ekim’e kadar başlayabileceğimizi düşünüyorum. Ancak kesin konuşmak istemem çünkü yarışlar başlamak için 2021 yılını da beklemek zorunda kalabilir. Başladığımız takdirde bir plan içerisinde sürekliliğe ihtiyacımız olacak” dedi.

Ünlü yönetici aynı zamanda, “İşin lojistik tarafını çok iyi planlamalıyız. Ekiplerin sağlık sorunu yaşamadan bu yarışlara ideal koşullarda getirilmesi şart. Şu da var ki, bir şekilde sezonu başlatırsak yarışları takip edecek evlerinde oturan milyonlarca insanı mutlu edebiliriz” diye konuştu.

Bir Formula 1 sözcüsü açıklamalarında Ross Brawn’ın 8 ila 19 yarışın bir sezonu tamamlamak için yeterli olacağını düşündüğünü söylemişti. Organizasyonun Ekim’de başlaması halinde 8, Temmuz’da başlaması halinde ise 19 yarış düzenleyerek 2020 sezonunu, 2021 senesinin Ocak ayında bitirme ihtimali bulunuyor.

Brawn’ın söylediğine paralel olarak otoriteler de Ekim’den daha geç başlayacak bir sezonun fazla kısa olacağını düşünüyor.