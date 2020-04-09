Ergin Ataman: ‘Tatsız olayların ne kadar gereksiz olduğunu görüyoruz’

ING Basketbol Süper Ligi ve Euroleague’de sezonu lider götüren Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, Habertürk TV’ye açıklamalarda bulundu.

Ataman, “Corona virüsü sürecinin ardından Fenerbahçe Beko’dan teklif gelse kabul eder miydiniz?” şeklindeki soruya yanıt verirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Ergin Ataman “Fenerbahçe ile ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Fenerbahçe’nin şu anda başında Avrupa’nın en kariyerli hocası var. Şanssız bir sezon geçirdiler. Belki onlar için de bu sezondan sonra önümüzdeki sezon yeniden bir yapılanma, yeniden bir diriliş sezonu olabilir. Basketbola Avrupa’da en fazla yatırımı yapan kulüplerden biri Fenerbahçe, bizim de ezeli rakibimiz. Ben de şu anda en organize en büyük basketbol kulüplerinden birinin başındayım. Ve bundan da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

‘Tatsız olaylar gereksizdi… Benim de hatalarım oldu…’

Zamanında yaşanan tatsız olayların gereksiz olduğunun altını çizen Ataman, kendi hataları olduğunu da kabul etti: “Şimdi tabii ki şu bir gerçek. Corona günlerinde, şu eve kapandığımız günlerde hayatın çok daha farklı yönlerini görebiliyoruz ve daha fazla düşünme şansına sahip oluyoruz. Aslında bazı tatsız olayların ne kadar da gereksiz olduğunu düşünebiliyoruz. O açıdan ben de bugünlerde -tabii ki zaman zaman o hırsın vermiş olduğu- bazı kararlarda hata yaptığımı söyleyebilirim.”

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Ataman’ın sözleri şu şekilde:

“Şu bir gerçek ki, bu corona bitecek ve bittikten sonra sporda yeniden mücadele yeniden rekabet başlayacak. Benim temennim; herkesin çok daha hoşgörülü birbirine çok daha yardımsever olması. Ama tabii ki sporun ruhunda mücadele var. Sporun ruhunda kazanmak var, hırs var. Bunlar yine geçerli olacak.

Fenerbahçe ile ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Fenerbahçe’nin şu anda başında Avrupa’nın en kariyerli hocası var. Şanssız bir sezon geçirdiler. Belki onlar için de bu sezondan sonra önümüzdeki sezon yeniden bir yapılanma, yeniden bir diriliş sezonu olabilir. Basketbola Avrupa’da en fazla yatırımı yapan kulüplerden biri Fenerbahçe, bizim de ezeli rakibimiz. Ben de şu anda en organize, en büyük basketbol kulüplerinden birinin başındayım. Ve bundan da çok mutluyum.

Hedefim Anadolu Efes’le en kısa zamanda bir Euroleague şampiyonluğu kazanmak. İnşallah bu sene. Ondan sonraki dönemlerde de hem şampiyonluklar kazanmaya devam etmek hem de her zaman olduğu gibi Anadolu Efes’ten Türk ve dünya basketboluna oyuncu yetiştirmek. Onun şu anda başka bir kulüple ilgili herhangi bir düşüncem yok. Ama bugünlerden sonra hoşgörü mutlaka daha fazla olacaktır.”