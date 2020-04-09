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Sözcü

Cristiano Ronaldo’ya karantinada sevgili desteği

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, corona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Ronaldo'ya çalışmalarında sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı.

09:36 -
Haberler Futbol

Dünyayı saran corona virüsü salgını dolayısıyla bütün futbol organizasyonları ertelenirken, futbolcular da evlerindeki karantina günlerinde çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor.

Adada kendini karantina altına alan Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri takipçileri ile paylaştı. Ronaldo’ya çalışmalarında sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı.

Portekizli futbolcu, videoyu ‘En güzel antrenman partnerim’ notu ile yükledi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

My beautiful training partner! #stayactive #stayhome

Cristiano Ronaldo (@cristiano)’in paylaştığı bir gönderi ()

Corona juventus karantina ronaldo
Son güncelleme: 09:46 09.04.2020