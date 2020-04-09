Corona Wimbledon’ı SARS’madı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, başta Olimpiyat Oyunları olmak üzere yazın gerçekleşecek bütün büyük spor organizasyonlarının ertelenmesine neden oldu. Bunlardan biri olan ve Londra’da her yıl Haziran ayının son haftasında düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası, diğer turnuvaların aksine maddi olarak en az zarar gören organizasyon oldu.

Zararın az olmasındaki en önemli etken ise Wimbledon organizatörlerinin, 2003’teki SARS virüsü krizi sonrasında aldıkları önlem oldu. SARS virüsü sonrası turnuvayı sigortalatan yöneticiler, her yıl verdikleri 1.8 milyon Euro’nun karşılığını aldılar. Doğal afetlere karşı sigortalanan turnuvanın iptal edilmesinden dolayı Wimbledon yönetimi, sigorta şirketinden 130 milyon Euro aldı. Wimbledon yönetiminin 16 yılda sigorta için ödediği miktar 28,8 milyon Euro oldu.

Alınan bu para, turnuva düzenlenmediği için uğranacak 280 milyon Euro’luk zararın organizasyona etkisi hafifletti.