Cheltenham organizatörleri hükümetten cesaret alarak festivali düzenlediklerini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’deki Cheltenham Festivali’nin görüntüleri birçok tartışmaya sebep olmuştu. 4 günde yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı at yarışı festivalin yapıldığı Mart ayı ortasında İtalya ve İspanya gibi ülkeler, corona salgını sebebiyle önlemler almaya başlamış ve uyarılarda bulunmuşlardı.

Cllr John Payne’nin organizatörleri Başbakan Boris Johnson’ın kısa süre önce bir rugbi maçına katılmasında cesaret aldıklarını açıkladı.

Organizatörler, the Guardian’a verdikleri röportajda festivalden yalnızca üç gün (7 Mart) önce Başbakan Johnson’ın İngiltere ile Galler arasında oynanan rugbi maçına katıldığını ve aynı hafta sonunda 10 Premier Lig maçının oynandığı gerekçesiyle festivali düzenleyebildiklerini söyledi. Ayrıca hükümetten onay alındığı da belirtiliyor.

Hükümetten gönderilen mektupta, “Hükümetin ticari anlamda planlarındaki sürekliliği devam etmektedir. Organizasyon spor dünyası önemli bir yer taşımanın yanında yerel ticaret için de yaklaşık 100 milyon Sterlin kazanç sağlayacaktır” denilmişti. Ayrıca mektupta bulunan İskoçya sağlık şefinden alınan “Virüsün topluluk içinde yayılması çok ihtimal değil. Özellikle açık havada yapılan bu organizasyon risk teşkil etmiyor” yorumu dikkat çekmişti.

Bölge yönetiminde görev alan John Payne, cesaret aşılamaya çalışan mektubun çok yanlış olduğunu ve bir ragbi maçıyla 4 günlük bir organizasyonun mukayese edilemeyeceğini savunuyor. Özellikle festival sonrası katılımcıların şehri gezmeye çıktıları düşünüldüğünde festivali oynatmanın ciddi tehlike arz ettiğini söylüyor. Dezenfektan ve jel ile alınan önlemin yeterli olmayacağını da festival döneminde vurgulayan Payne’in yorumlarına karşın organizasyon kararında değişikliğe gidilmemiş.

Her sene Mart ayının ikinci haftasında düzenlenen Cheltenham At Yarışı Festivali, bu sene günlük ortalama 60 bin seyirci toplamayı başarmıştı. Organizasyonda yer alan bir İrlandalı’nın daha sonra corona pozitif olduğu anlaşılmıştı. Bilindiği gibi İngiltere Başbakanı Johnson da corona pozitif olması sebebiyle hastanede tedavi altında bulunuyor.

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