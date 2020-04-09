Altınordu’nun corona kampı! 6 futbolcu…

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da 6 futbolcu koronavirüs salgını nedeniyle Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde karantina altında tutuluyor.

İzmir ekibinin ligde 16 Mart’ta evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından evi olan futbolcular izinli olarak evlerine giderken, tesiste kalan Yasin, Muhammed, Okan, Kahraman ve Berkay, 24 gündür kamp merkezinden bir daha çıkamadı. Bu futbolcuların arasına Oğulcan da bir günlük özel iznin ardından dahil oldu.

Liglerin ertelenmesinin ardından Altınordu yönetimi bir dizi önlemler aldı. Kulüp doktoru tarafından sağlık kontrolleri yapılan karantinadaki futbolcularda herhangi hastalık belirtisine rastlanmaması üzerine kamp merkezine giriş çıkışlar yasaklandı. Dış dünyadan izole edilen futbolcular, evlerinde çalışmak zorunda kalan takım arkadaşlarının aksine, tesisin içinde yer alan antrenman sahasını kullanma şansını elde etti. Tesiste sayısı düşürülen personelin de hijyen kurallarına dikkat ettiği belirtildi.