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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut’a teklif gelirse…

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bein Sports canlı yayınında Erol Bulut hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ismi Fenerbahçe ile anılan başarılı teknik direktör hakkında "Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın" ifadelerini kullandı.

21:53 -
Haberler Alanyaspor
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut’a teklif gelirse…

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’un başkanı Hasan Çavuşoğlu Bein Sports canlı yayınına katılarak gündemi değerlendirdi ve ismi Fenerbahçe’yle anılan teknik direktörleri Erol Bulut hakkında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Erol hocamız Fenerbahçe’den herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın” ifadelerini kullandı.

‘Play-off bence sağlıklı olmaz’

Yarıda kalan sezonun akıbeti hakkında da fikir beyan eden Çavuşoğlu, “Play-off sisteminin olacağını düşünmüyorum. Bence sağlıklı olmaz. Liglerin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Kolay bir süreç olmayacak ama zamana ihtiyacımız var” diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut Fenerbahçe süper lig