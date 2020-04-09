SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Akhisarspor’da buruk yıl dönümü

Manisa'nın bir ilçe takımı olan ve Süper Lig'e tarihinde ilk kez çıkıp 7 sezon art arda mücadele eden 2018 Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, 50. yılını kutladı.

14:38 -
Haberler Alt Ligler
Akhisarspor’da buruk yıl dönümü

Ege’yi 7 yıl boyunca aralıksız Süper Lig’de temsil edip bu sezon düştüğü TFF 1. Lig’den yine devler arenasına dönmeye çalışan Akhisarspor, kuruluşunun 50. yıl dönümünü futboldan uzak, buruk kutladı. 8 Nisan 1970’te ilçedeki 3 kulübün birleşmesiyle temelleri atılıp 2018’de kazandığı Türkiye Kupası’yla geçen sezon ülkemizi Avrupa’da temsil etme gururunu yaşayan Akhisar, dünyayı saran corona virüs salgını yüzünden liglere verilen süresiz arada 50. yılını taraftarından ve sahalardan uzak, sönük geçti.

Akhisarspor’da kuruluş yıl dönümü nedeniyle Başkan Fatih Karabulut’un yayınladığı mesajda, “Geride bıraktığımız 50 yıl içinde Akhisarspor’umuza katkıda bulunan, şu ana kadar görev yapmış başkan, yönetici, antrenör, futbolcu ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Akhisarspor’umuzun 50. yılını kutlar halkımızla, taraflarımızla birlikte nice başarılara imza atmayı şahsım ve yönetim kurulum adına temenni eder saygılarımı sunarım” ifadeleri yer aldı.

Akhisarspor Corona tff 1.lig