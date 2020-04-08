Wanda Nara’dan ‘Sen ne biçim annesin!’ diyen eski eşe cevap

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain’de forma giyen Arjantinli Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen ara sonrası çocukları ile birlikte İtalya’ya gitmişti. Wanda Nara’nın, çocuklarının babası, eski eşi Arjantinli futbolcu Maxi Lopez, bu olayı duyunca küplere binmişti. Wanda Nara, ‘Sen ne biçim annesin’ diyen eski eşinin suçlamalarına yanıt verdi.

Kendisini, corona virüsünün en çok zarar verdiği İtalya’ya götürdüğü çocukların hayatlarını riske etmekle suçlayan Maxi Lopez’e seslenen Wanda Nara, “İtalya benim vatanım… Başıma bir şey gelecekse İtalya’da gelsin” ifadelerini kullandı.

“BENİ SUÇLAYACAĞINA…”

Wanda Nara, Chi dergisine yaptığı açıklamada “Beni, çocuklarımızı Paris’ten salgının merkezi İtalya’ya götürmekle suçlamış. Ancak o da biliyor ki ben İtalya’da yaşıyorum. Como Gölü’nün yakınında, çok az corona virüsü vakasına rastlanan bir kasabada… Benim evim burada… Paris’te kiraladığım bir dairede kalıyordum ve kira süresi bitti. Ayrıca dünyaca ünlü bir pediatrist ile görüşmek için zaten İtalya’ya gitme kararı almıştık. Bunu da herkese açıklamıştım” dedi.

Paris’te tüm futbolcuların ülkelerine gittiğinin de altını çizen Wanda Nara “Ben de İtalyanım… Eğer başıma bir şey gelecekse, bunun, bana hayatımdaki tüm güzellikleri veren vatanım İtalya’da gelmesini tercih ederim. Bu yüzden İtalya’da kalıyorum. İtalya yerine uçakla Arjantin’e de gidebilirdim. Ancak o zaman özel arabam yerine birçok insanın bulunduğu bir uçağa binmiş olacaktım ki bu İtalya’ya gitmekten çok daha riskli… Maxi Lopez, beni suçlayacağına bana minnettar olmalıydı” ifadelerini kullandı.

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