Tuncay Şanlı’dan net mesaj! ‘Yeni jenerasyon gelmeli’

Fenerbahçe’nin ‘Cesur Yürek'i, taraftarın sevgilisi Tuncay Şanlı, SÖZCÜ'den İrfan Yirmibeş'e çarpıcı açıklamalar yaptı. Türk futbolunda pek çok açıdan anlayış değişikliği gerektiğini vurgulayan Tuncay, şu ifadeleri kullandı: “Sahada olmak heyecan verici. Sakaryaspor'daki teknik direktörlüğüm tecrübe oldu. Bu keyfi bir kere tadınca bırakmak istemiyorsunuz. Ben de teknik direktörlük yapmak istiyorum.

DEĞERLERİMİZE GÜVENELİM

Umarım yönetici olarak bakış açısı değişir ve genç teknik adamlara görev verilir. Artık futbolda yeni bir jenerasyonun gelmesi gerekiyor. Bu anlamda futbol nasıl değişiyorsa, teknik adamların da değişmesi gerekiyor. Artık onların tecrübelerinden yararlanıp bizlerin de sahada olması gerekiyor. Umarım görev geldiğinde biz de layıkıyla yaparız. A Lisansı aldım, Pro Lisansı bekliyorum. Kendi değerlerimize daha fazla güvenmeliyiz.

ESKİ FUTBOLCULARA GÖREV

Son iki sezondaki başarısızlık ile ilgili birçok şey söylenebilir. Fakat benim düşüncem; başarılı olmamız için Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcuları çağırıp istişare edip onların görüşlerine başvurulmalı. Hepsine farklı pozisyonlarda görev verilmeli. Bundan sonraki kariyer planımda tabii ki Fenerbahçe var. Hangi pozisyon olursa olsun, Fenerbahçe çağırdığında ben hazırım ve benim gibi emek vermiş arkadaşlarım da hazır.”

EURO 2008 ÇOK ÖZELDİ

“EURO 2008'deki Çek Cumhuriyeti maçı benim için özeldir. Volkan Demirel kart görünce Fatih Terim ile göz göze geldik ve kaleye geçmemi istedi. Kaleye geçince stres yaptım ve dua ettim. 3-4 dakika, bir türlü geçmedi. O turnuva unutulmazdı her anlamda.”

TERİM’E MESAJ ATTIM

“Fatih Terim'e de geçmiş olsun. Haberi duyduğumda kendisine mesaj attım, ‘Biz sizinle ne maçları atlattık hocam, bu sizin için hazırlık maçıdır' dedim. Rüştü ağabey (Reçber) de iyiye gidiyor. Her gün bilgi alıyorum. Onunla oda arkadaşlığı yapmam, benim için çok değerlidir. Futbolda saygıyı öğretmiş biridir.”

YILDIRIM’IN YERİ FARKLIDIR

“Fenerbahçe’den ayrılmamın tek nedeni, Premier Lig'de oynama isteğimdi. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın bendeki yeri çok farklıdır, geçmişle ilgili çok konuşmayı sevmiyorum. Daha iyi menajerim olsaydı kariyerim daha farklı olurdu.”

ALTYAPI İÇİN GEÇ KALDIK

Corona virüsü sonrası altyapıya dönülmesi yönündeki görüşlere Tuncay Şanlı'nın yorumu şöyle oldu: “Bugünün meselesi değil, altyapıya, öz kaynaklara dönmekte geç kaldık. Umarım bundan sonra altyapıya ve değerlerimize daha fazla sahip çıkarız. Uzun vade planlama yapmak zorundasınız. Genç oyunculara fırsat verip güvenirseniz, onlara inanırsanız uzun vadede kazanırsınız. Eğer kendi yeteneklerimize şans verirsek ülke futbolu değer kazanır ve önemli yıldızlar gelir. Umarım bundan sonra altyapıya daha fazla yatırım yapılır.”

ASIL KAHRAMAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI

“Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Asıl kahraman onlar. Kendi canlarını ve ailelerini bir kenara bırakıp can kurtarma derdindeler. Tuncay Şanlı olarak, On7 Otel olarak, ülkeme destek olmak benim görevim. Başhekimimiz otelde konaklayacak sağlık çalışanları için liste yolluyor, gelip otelimizde konaklıyorlar.”