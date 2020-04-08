Tokyo kararı takvimi karıştırdı, Dünya Atletizm Şampiyonası 2022’ye ertelendi!

Corona virüsü sebebiyle Tokyo 2020’nin ertelenmesi kaçınılmaz bir hal aldıktan sonra olimpiyat oyunları 2021’e ertelenirken atletizm takvimi bu erteleme kararı sonrası oldukça sıkışık bir hal aldı.

Normal şartlarda 6-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi gereken Dünya Atletizm Şampiyonası, 11 ay sonraya, 15-24 Temmuz 2022’ye ertelendi. ABD’nin Oregon eyaletinde atletizm kalbinin attığı şehirlerden Eugene’de gerçekleştirilecek olan organizasyon için en uygun tarihin 15-24 Temmuz olduğu aktarıldı.

World Athletics’ten yapılan açıklamada şampiyonanın; 27 Temmuz ile 7 Ağustos 2022’de Birmingham’da gerçekleştirilecek olan İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları (Commonwealth Games) ve 15-21 Ağustos 2022 tarihilerinde Münih’te yapılacak olan Avrupa Atletizm Şampiyonası’yla denk gelmemesi için ve sporcuların bu üç organizasyonda da boy gösterebilmesi için en uygun tarihin seçildiğinin altı çizildi.

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Rekabete doyacaklar!

World Athletics Başkanı Sebastian Coe bu kriz döneminde almak zorunda oldukları kararın iyi tarafından bakılırsa atletizm taraftarları için muhteşem bir 2022 yazı anlamına geleceğini ifade etti ve “Sporseverler altı hafta birinci sınıf atletizm rekabetine doyacaklar” dedi.

European Athletics ise kararın tam destek anlamına geldiğini belirterek World Athletics’a teşekkür ederken bu yıl ağustos ayında yapılması gereken Avrupa Atletizm Şampiyonası hakkında görüşmelerin sürdüğünü aktardı.